В Удмуртии создали реестр пожаробезопасных общественных объектов

Он формируется по итогам проверок МЧС.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии представили проект «Реестр добросовестности», в который войдут общественные объекты, максимально выполняющие требования пожарной безопасности. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Список формируется на основании проверок министерства. Для того, чтобы попасть в него, объекту необходимо:

- соответствовать требованиям пожарной безопасности в порядке части 1 статьи 6 Федерального закона («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- соблюдать противопожарный режим;

- персонал и руководство должны быть обучены действиям в случае ЧП;

- в течение пяти лет на территории объекта не было возгораний.

Напомним, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в Ижевске проверили места массового скопления людей.

Было выявлено 3,5 тыс. нарушений. В ходе повторных проверок их число выросло до 4,3 тыс.

