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В Удмуртии создали реестр пожаробезопасных общественных объектов

11:40, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:40, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
79
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность
Фото: arzik2
79
0

Он формируется по итогам проверок МЧС.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии представили проект «Реестр добросовестности», в который войдут общественные объекты, максимально выполняющие требования пожарной безопасности.  Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Список формируется на основании проверок министерства. Для того, чтобы попасть в него, объекту необходимо:

- соответствовать требованиям пожарной безопасности в порядке части 1 статьи 6 Федерального закона («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- соблюдать противопожарный режим;

- персонал и руководство должны быть обучены действиям в случае ЧП;

- в течение пяти лет на территории объекта не было возгораний.

Напомним, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в Ижевске проверили места массового скопления людей.

Было выявлено  3,5 тыс. нарушений. В ходе повторных проверок их число выросло до 4,3 тыс.

11:40, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
79
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность

 

 

 


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