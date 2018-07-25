Крытый каток может появиться в одном из сел Удмуртии

Проект будет реализован на основании соглашения между правительством республики и администрацией района.

Сарапул. Удмуртия. Крытый каток появится в селе Сигаево Сарапульского района. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава района Игорь Асабин.

Это будет первый пилотный проект, который будет реализовываться на основании соглашения между правительством и Сарапульским районом.

«Каток включает хоккейную коробку размерами 60х30 м, покрытую заливным тартаном, что позволит в зимнее время заниматься хоккеем и фигурным катанием, а в летний период использовать объект для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и другие виды спорта», - написал Асабин.