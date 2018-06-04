На свет: в Ижевском зоопарке волчата стали выходить на свои первые прогулки

Пятеро малышей родились месяц назад.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска пятеро арктических волчат стали выходить на свои первые прогулки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«В конце апреля самка арктических волков перестала выходить <…>, лишь изредка можно было заметить, как она вылезала из логова поесть и уходила обратно. Сразу стало понятно – в волчьей стае прибавление», - передают в Ижевском зоопарке.

Почти месяц волчата находились в логове, а на днях стали появляться на улице.

Пока малыши имеют коричневый окрас, но со временем поменяют его на белый. Они уже могут поедать полупереваренные куски мяса, отрыгнутые взрослыми особями.









