В зоопарке Ижевска отметили день полярного медведя

Самому маленькому представителю белых мишек 22 февраля исполнилось 3 месяца.
Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска 27 февраля отмечают международный день полярного медведя. Самому маленькому представителю белых мишек 22 февраля исполнилось 3 месяца, сообщает пресс-служба учреждения.
Косолапым обитателям зоопарка подарили новые игрушки и любимые лакомства: яблоки, арбузы, рыбу, бутылки с замороженным компотом и молоком.
Зоопарк в Ижевске: предновогоднее угощение для белых медведей
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-13.