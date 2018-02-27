В зоопарке Ижевска отметили день полярного медведя

Самому маленькому представителю белых мишек 22 февраля исполнилось 3 месяца.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска 27 февраля отмечают международный день полярного медведя. Самому маленькому представителю белых мишек 22 февраля исполнилось 3 месяца, сообщает пресс-служба учреждения.

Косолапым обитателям зоопарка подарили новые игрушки и любимые лакомства: яблоки, арбузы, рыбу, бутылки с замороженным компотом и молоком.