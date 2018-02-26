Лучшую ледяную скульптуру на набережной ижевского пруда выберут жители Удмуртии

В конкурсе участвуют авторы 15 застывших образов.
Ижевск. Удмуртия. До 1 марта жители Удмуртии могут проголосовать за понравившиеся ледяные фигуры, которые установлены на набережной ижевского пруда. В конкурсе участвуют 15 команд скульпторов, сообщают организаторы фестиваля «Удмуртский лёд».
Поставить «лайк» приглянувшейся фигуре можно в официальной группе фестиваля в соцсети Вконтакте. Фото, набравшее больше всего «сердечек» и станет победителем, а команда мастеров получит приз.
В голосовании участвуют: «Богиня леса»
«Детская фантазия»
«И мира Вам, и любви»
«Магнит»
«На волне мечтаний»
«К свету»
«Танец»
«Царевна-Лебедь»
«Солнцеворот»
«Каникулы»
«Нежность»
«Ловец жемчуга»
«Любовь»
«Легенда о луне»
«Преодоление»
Напомним, фигуры ваяли художники из 23 городов России и два участника из Минска. Для создания парка скульптур было использовано более 200 т льда. По оценке организаторов, только за три дня фестиваля, с 16 по 18 февраля, его посетило более 50 тыс. человек.