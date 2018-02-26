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Лучшую ледяную скульптуру на набережной ижевского пруда выберут жители Удмуртии

08:30, 26 февраля, 2018
Анна Торхова
08:30, 26 февраля, 2018
Анна Торхова
1457
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Набережная Ижевского пруда\n#набережная\n#скульптуры
Фото: vk.com/udmurtice
1457
0

В конкурсе участвуют авторы 15 застывших образов.

Ижевск. Удмуртия.  До 1 марта жители Удмуртии могут проголосовать за понравившиеся ледяные фигуры, которые установлены на набережной ижевского пруда. В конкурсе участвуют 15 команд скульпторов, сообщают организаторы фестиваля «Удмуртский лёд».

Поставить «лайк» приглянувшейся фигуре можно в официальной группе фестиваля в соцсети Вконтакте. Фото, набравшее больше всего «сердечек» и станет победителем, а команда мастеров получит приз.

В голосовании участвуют: «Богиня леса»

БогинялесаzxG1Wc.jpg

«Детская фантазия»

детскаяфyVga3cU.jpg

«И мира Вам, и любви»

имиравамup1sVY.jpg

«Магнит»

магнитX3Ifzok.jpg

«На волне мечтаний»

наволне6Ho6xT2k.jpg

«К свету»

ксветуpnOJNI.jpg

«Танец»

танецYleh0do.jpg

«Царевна-Лебедь»

царевналебедьmX-hA.jpg

«Солнцеворот»

солнцеворотsnf8Xo.jpg

«Каникулы»

каникулыPHmRas.jpg

«Нежность»

нежностьtocvpI.jpg

«Ловец жемчуга»

ловецaH97pI.jpg

«Любовь»

любовьTea-nLg.jpg

«Легенда о луне»

легендаJjdhSk.jpg

«Преодоление»

преодолениеXsmnP5I.jpg

Напомним, фигуры ваяли художники из 23 городов России и два участника из Минска. Для создания парка скульптур было использовано более 200 т льда. По оценке организаторов, только за три дня фестиваля, с 16 по 18 февраля, его посетило более 50 тыс. человек.

08:30, 26 февраля, 2018
Анна Торхова
1457
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Набережная Ижевского пруда\n#набережная\n#скульптуры

 

 

 

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