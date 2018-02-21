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Фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лёд» прошёл в Ижевске

13:50, 21 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
13:50, 21 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
815
0
#Ижевск\n#фестиваль\n#ледовый городок\n#ТВдача\n#скульптуры
815
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На мероприятии побывало более 50 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лёд» прошёл на набережной Ижевского пруда с 12 по 18 февраля. Реализаторами проекта выступила арт-группа «Творческая Дача».

Как сообщил один из её представителей художник Анфим Ханыков, для создания парка скульптур было использовано более 200 т льда, на создание огненных скульптур ушло 10 тюков сена. По оценке организаторов, только за три дня фестиваля его посетило более 50 тыс. человек, а единовременно во время огненного шоу находилось порядка 5 000 человек. В фестивале приняли участие художники и музыканты из 23 городов России и два участника из Минска.

Организаторы фестиваля напоминают, что площадка ледовых скульптур продолжает свою работу. «Каждый день для вас работает Радиостанция фестиваля. Приходите, приводите друзей и родственников. Скульптуры простоят на набережной так долго, насколько это позволит погода. Мы уже приступили к формированию программы, с концертными номерами и выступлениями артистов», - сообщил Анфим Ханыков.

Он также обратился к жителям с просьбой соблюдать безопасность и не залезать на скульптуры. Это опасно как для сохранности самих скульптур, так и для жизни людей.

Напомним, что организаторами фестиваля выступили агрохолдинг «КОМОС ГРУПП», стройхолдинг «КОМОС Строй» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при поддержке Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, Администрации города Ижевска.

«Поддерживая проведение фестиваля «Удмуртский лед», мы ставили перед собой важную задачу - заявить на федеральном уровне об Удмуртии как о центре культурной жизни Приволжского Федерального округа. И я считаю, что нам это удалось на 100%. Мероприятия такого масштаба в будущем должны стать визитной карточкой Ижевска. А мы, как патриоты республики, со своей стороны, будем поддерживать творческие инициативы, направленные на формирование современной городской среды, - не только в части благоустройства, но и в социокультурном плане», - сказал генеральный директор ООО «Региональный Инвестиционный Альянс» Андрей Осколков.

«Как социально ответственный бизнес, мы понимаем значимость подобных проектов для формирования имиджа нашего города как центра событийного туризма. Именно поэтому группа компаний поддержала инициативу республиканских властей провести в столице Удмуртии первый международный фестиваль «Удмуртский лед». Нам приятно осознавать свою причастность к таким масштабным и позитивным изменениям в жизни города и республики», - отметил управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

«Фестиваль «Удмуртский лёд» показал, как наши люди отзывчивы на красоту, как нам её не хватает в повседневной жизни. И несмотря на то, что эти скульптуры недолговечны, память об этом событии останется тысячами фотографий в социальных сетях. Нам было приятно порадовать наших земляков. Ижкомбанк выступил не только организатором самого фестиваля, но и создания скульптуры «Удмуртская бабушка», - сообщил председатель правления АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) Андрей Пономарев.

13:50, 21 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
815
0
#Ижевск\n#фестиваль\n#ледовый городок\n#ТВдача\n#скульптуры

 

 

 

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