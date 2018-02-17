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      Удмуртия может стать частью межрегионального кластера по производству изделий из льна

      10:11, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      10:11, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      392
      0
      #экономика\n#инвестиции\n#сельское хозяйство\n#форум\n#Удмуртия\n#Сочи\n#субсидии\n#Александр Свинин
      Фото: pixabay.com
      392
      0

      Тогда производители сырья получат федеральные субсидии.  

      Сочи. Краснодарский край. Российские власти намерены возродить льноводческую отрасль. Вопрос обсуждался в пятницу, 16 февраля, в рамках Сочинского форума. Ведущим стратегической сессии на эту тему выступил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

      Чиновник отметил, что в последнее время льноводческий комплекс не получал должной поддержки со стороны государства. Между тем объем мирового рынка изделий из льна составляет 2,2 млрд долларов США. Поставлена задача возродить отрасль. Для этого необходимо «создать цепочку предприятий, от производителей сырья до предприятий глубокой переработки», - заявил Виктор Евтухов. Иначе говоря, было предложено создать льноводческий кластер с участием разных регионов. 

      В связи с низкой рентабельностью первичного выращивания культуры и недостатком специальной уборочной техники, в России могут быть введены меры поддержки сельхозпредприятий, выращивающих лен. Среди них – долгосрочные контракты на поставку сырья, авансирование поставок, субсидирование производителей на уровне 10 тысяч рублей за каждый засеянный гектар и промышленная разработка и производство техники для уборки.   

      Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин на совещании напомнил, что льноводство традиционно являлось одной из ведущих отраслей сельского хозяйства республики и попросил включить регион в создаваемый кластер. Также он пообещал, что в ближайшее время состоится встреча с производителями и переработчиками льна. На ней будет принято решение по вопросу специализацию республики в создаваемой цепочке производителей сырья и готовых льняных изделий. 

      Участие в программе особенно важно для предприятий Удмуртии в связи с тем, что оно упростит льноводам доступ к государственной поддержке, а также к кредитным и лизинговым программам - подчеркнул первый вице-премьер республики.

      10:11, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      392
      0
      #экономика\n#инвестиции\n#сельское хозяйство\n#форум\n#Удмуртия\n#Сочи\n#субсидии\n#Александр Свинин

       

       

       

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