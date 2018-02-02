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      Сурков бояться - в лес не ходить: около 500 особей сурка обитают в Удмуртии

      16:08, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      16:08, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      449
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#животные\n#Удмуртия\n#звери\n#День сурка
      Фото: pixabay.com
      449
      0

      На юго-востоке республики находится самый северный в мире ареал проживания этих животных.

      Ижевск. Удмуртия. По подсчетам Минприроды Удмуртии, в республике обитают около 500 особей сурка. Как сообщает пресс-служба ведомства, юго-восток региона является самым северным местом проживания этих животных в мире.

      Степные сурки были приспособлены к климату Удмуртии с 1986 по 1989 годы. Их привезли из Ульяновской области и выпустили в Каракулинском, Сарапульском и Увинском районах.

      Напомним, 2 февраля традиционно отмечается День Сурка. Согласно поверью, именно в этот день можно узнать, когда наступит весна. Если грызун вылез из норки и увидел свою тень, то зима будет долгой. Если же сурок её не увидел, ожидается, что весна будет ранней.

      16:08, 02 февраля, 2018
      Анна Торхова
      449
      0
      #Ижевск\n#Минприроды\n#животные\n#Удмуртия\n#звери\n#День сурка

       

       

       

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