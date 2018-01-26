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      Новая школа на 1 224 места может появиться в одном из микрорайонов Ижевска

      17:23, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      17:23, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      655
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#многоэтажное жилищное строительство
      Фото: pixabay.com
      655
      0

      Республика уже готовит соответствующую заявку в Минстрой России.

      Ижевск. Удмуртия. Новая школу на 1 224 места могут построить в микрорайоне Восточный в Ижевске в рамках федеральной программы «Ипотека и арендное жилье». Об этом в пятницу, 26 января, журналистам рассказал и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб.

      По его словам, республика уже готовит соответствующую проектную документацию в Минстрой России.

      «По этой программе мы обязаны, по соглашению с Минстроем России, ввести в эксплуатацию тот объем, который мы указываем в заявке. То есть тут речь идет не только об освоении федеральных средств, но в том числе мы берем на себя ответственность, что определенное количество квадратных метров в такой-то период времени будет введено», - сказал Ястреб.

      По этой в федеральной программе в 2017 году уже построили один социальный объект – детский сад на 220 мест в микрорайоне №7 по улице Архитектора Берша. На его строительство потребовалось 190 млн рублей: 129 млн рублей – из федерального бюджета, 55 млн 286 тыс. – из регионального бюджета. Объект еще не введен в эксплуатацию, но уже практически готов к работе. Здесь осталось благоустроить территорию двора.

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      По словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, который во время рабочего визита в Ижевск побывал в новом детском саду, программа «Ипотека и арендное жилье» направлена на стимулирование строительства, и республика может рассчитывать на федеральную поддержку.

      «Как только субъект сформирует правильный перечень документов, он может подать свою заявку в Минстрой на участие. На самом деле там очень простая формула, чем больше метров вводишь, тем больше денег получаешь», - сказал Стасишин. 

      17:23, 26 января, 2018
      Диана Ворончихина
      655
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#многоэтажное жилищное строительство

       

       

       

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