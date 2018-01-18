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      Ижевск вошел в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжья

      08:30, 18 января, 2018
      Диана Ворончихина
      08:30, 18 января, 2018
      Диана Ворончихина
      366
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#путешествия\n#Удмуртия\n#путешествие
      Фото: arzik2
      366
      0

      По итогам 2017 года столица Удмуртии заняла 7 место.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск занял 7 место в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжского федерального округа по итогам 2017 года. Как сообщает сервис Tvil.ru, рейтинг составлен по данным бронирования отелей и апартаментов.

      В прошлом году в столице Удмуртии туристы проживали в отелях и квартирах в среднем на 1,5 ночи и платили 1,9 тыс. рублей в сутки.

      Дешевле всего в ПФО проживание путешественникам обошлось в Ижевске, Чебоксарах и Саранске, а дороже всего - в Нижнем Новгороде.

      Топ-10 популярных у туристов в 2017 году городов выглядит следующим образом (стоимость проживания в сутки):

      1.Казань - 3,1 тыс. рублей;

      2.Нижний Новгород - 3,2 тыс. рублей;

      3.Самара - 2,6 тыс. рублей;

      4.Пермь - 2,3 тыс. рублей;

      5.Уфа - 2,5 тыс. рублей;

      6.Саратов - 1,9 тыс. рублей;

      7.Ижевск - 1,9 тыс. рублей;

      8.Ульяновск - 2,6 тыс. рублей;

      9.Чебоксары - 1,5 тыс. рублей;

      10. Саранск - 1,6 тыс. рублей. 

      08:30, 18 января, 2018
      Диана Ворончихина
      366
      0
      #туризм\n#Ижевск\n#путешествия\n#Удмуртия\n#путешествие

       

       

       

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