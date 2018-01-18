Ижевск вошел в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжья

По итогам 2017 года столица Удмуртии заняла 7 место.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск занял 7 место в топ-10 самых популярных туристических городов Приволжского федерального округа по итогам 2017 года. Как сообщает сервис Tvil.ru, рейтинг составлен по данным бронирования отелей и апартаментов.

В прошлом году в столице Удмуртии туристы проживали в отелях и квартирах в среднем на 1,5 ночи и платили 1,9 тыс. рублей в сутки.

Дешевле всего в ПФО проживание путешественникам обошлось в Ижевске, Чебоксарах и Саранске, а дороже всего - в Нижнем Новгороде.

Топ-10 популярных у туристов в 2017 году городов выглядит следующим образом (стоимость проживания в сутки):

1.Казань - 3,1 тыс. рублей;

2.Нижний Новгород - 3,2 тыс. рублей;

3.Самара - 2,6 тыс. рублей;

4.Пермь - 2,3 тыс. рублей;

5.Уфа - 2,5 тыс. рублей;

6.Саратов - 1,9 тыс. рублей;

7.Ижевск - 1,9 тыс. рублей;

8.Ульяновск - 2,6 тыс. рублей;

9.Чебоксары - 1,5 тыс. рублей;

10. Саранск - 1,6 тыс. рублей.