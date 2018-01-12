  • $ 57 ↑
  • € 68.06 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      «Саратовские авиалинии» запустят рейсы из Ижевска в Санкт-Петербург и на черноморские курорты

      10:36, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      10:36, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      333
      0
      #Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#аэропорты
      Фото: @arzik2
      333
      0

      Регулярные полеты в северную столицу России будут осуществляться с 25 марта два раза в неделю.

      Ижевск. Удмуртия. «Саратовские авиалинии» откроют регулярные рейсы из Ижевска в Санкт-Петербург и на курорты Черного моря. Об этом сообщает «Интерфакс».

      Як-42 будет летать в Санкт-Петербург и обратно с 25 марта два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

      Три рейса на черноморские курорты в расписании авиакомпании появятся с июня по сентябрь. В среду и субботу самолеты будут летать в Сочи и обратно, в воскресенье – в Анапу и обратно, во вторник и четверг - в Симферополь и обратно.

      Полеты на морские курорты России также будут осуществляться на самолетах ЯК-42 в компоновке эконом и бизнес-классов.

      При этом авиаперевозчик продолжит выполнять регулярные рейсы в Москву по понедельникам, средам и пятницам с увеличением частоты полетов до ежедневной в период высокого спроса - с 1 июня по 30 сентября.

      Напомним, что ранее по заявлению ОАО «Саратовские авиалинии» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Согласно материалам дела, ижевская компания «препятствует обществу в доступе на рынок регулярных перевозок пассажиров по маршруту Ижевск – Москва – Ижевск».

      Позже арбитражный суд Удмуртии обязал «Ижавиа» заплатить штраф в полмиллиона рублей.

      Весной 2017 года суд обязал АО «Ижавиа» пускать Саравиа в аэропорт Ижевска

      10:36, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      333
      0
      #Ижевск\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#аэропорты

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      27996

      Бег, тренировки и прогулки по Сарапулу: как проводят новогодние каникулы первые лица Удмуртии

      6362
      13:23, 06 января, 2018

      Попавшихся на взятке бывших чиновников Миндортранса осудили в Удмуртии

      5592
      14:22, 05 января, 2018

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      5419
      20:00, 10 января, 2018

      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      4436
      15:00, 09 января, 2018

      Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

      14:13, 07 января, 2018
      2161

      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      1760
      15:14, 08 января, 2018

      С начала 2018 года в России сократят 10 тыс сотрудников ГИБДД

      1405
      18:40, 05 января, 2018

      На Урале собаки спасли двух заблудившихся в лесу подростков

      1134
      14:05, 06 января, 2018

      В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

      1004
      13:00, 09 января, 2018

      СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

      11:00, 07 января, 2018
      1065

      Власти Украины рассказали о планах взрыва российского газопровода

      979
      14:57, 05 января, 2018

      МОК утвердил форму российской хоккейной сборной на Олимпиаду-2018

      977
      17:55, 05 января, 2018

      Актер и певец Адриано Челентано празднует 80-летие

      960
      10:04, 06 января, 2018

      Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

      957
      17:57, 06 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: новый владелец «Автовокзалов Удмуртии» и выплаты за первого ребенка

      11 января, 2018

      Кофемолка – выпуск 47: Александр Свинин в гостях у Энвиля Касимова

      11 января, 2018

      Удмуртия в минуту: стоимость проезда по Камскому мосту и благоустройство дворов в Ижевске

      10 января, 2018