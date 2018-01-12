«Саратовские авиалинии» запустят рейсы из Ижевска в Санкт-Петербург и на черноморские курорты

Регулярные полеты в северную столицу России будут осуществляться с 25 марта два раза в неделю.

Ижевск. Удмуртия. «Саратовские авиалинии» откроют регулярные рейсы из Ижевска в Санкт-Петербург и на курорты Черного моря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Як-42 будет летать в Санкт-Петербург и обратно с 25 марта два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Три рейса на черноморские курорты в расписании авиакомпании появятся с июня по сентябрь. В среду и субботу самолеты будут летать в Сочи и обратно, в воскресенье – в Анапу и обратно, во вторник и четверг - в Симферополь и обратно.

Полеты на морские курорты России также будут осуществляться на самолетах ЯК-42 в компоновке эконом и бизнес-классов.

При этом авиаперевозчик продолжит выполнять регулярные рейсы в Москву по понедельникам, средам и пятницам с увеличением частоты полетов до ежедневной в период высокого спроса - с 1 июня по 30 сентября.

Напомним, что ранее по заявлению ОАО «Саратовские авиалинии» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Согласно материалам дела, ижевская компания «препятствует обществу в доступе на рынок регулярных перевозок пассажиров по маршруту Ижевск – Москва – Ижевск».

Позже арбитражный суд Удмуртии обязал «Ижавиа» заплатить штраф в полмиллиона рублей.

Весной 2017 года суд обязал АО «Ижавиа» пускать Саравиа в аэропорт Ижевска.