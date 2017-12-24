Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открылся в Сарапуле

«Школа на колесах» будет учить безопасно передвигаться по дорогам.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле появился центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, республика в числе первых двадцати российских регионов вошла в федеральный проект, базой которого являются передвижные «Лаборатории безопасности».

«Это «школы на колёсах», готовые привезти знания о том, как безопасно передвигаться по дорогам, туда, где они необходимы. Мобильные учебные пособия могут быть развёрнуты на улице или почти в любом помещении», - говорится в сообщении.

«Лаборатория безопасности» будет закреплена за городским центром дополнительного образования «Детский парк», но охватит обучающими поездками всю республику. Мобильный центр способен обучить за год более 2 тыс. детей от 5 до 15 лет. «Лаборатория безопасности» - это ещё и методики преподавания важных знаний в игровой форме, через моделирование ситуаций на дорогах. Обучение охватит не только детей, но и педагогов, которым предстоит транслировать знания своим воспитанникам.

Напомним, что федеральный проект, который предполагает открытие в российских регионах центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма («Лабораторий безопасности»), реализуется по поручению Президента России. Организаторами его являются Госавтоинспекция МВД России, Союз автостраховщиков России, Министерство образования и науки, Министерство транспорта, экспертный центр «Движение без опасности».