Готовимся к Новому году: создаем праздничное настроение музыкой

Информационное агентство «Сусанин» составило собственный плейлист для новогодних торжеств.
Ижевск. Удмуртия. Новый год всё ближе. В Удмуртии наконец-то выпал снег, создавая праздничное настроение. Редакция информационного агентства «Сусанин» решила поделиться со своими читателями любимыми новогодними песнями.
Это Новый год! Детские новогодние песни.
Красивая новогодняя песенка. Всем отличного настроения и пусть исполняются ваши мечты! минус песни: https://www.youtube.com/watch?v=zpADArJ_fGw Текст (слова) песни: "Это Новый год" Что это за праздник, полный песен разных, И бежит весёлый самый длинный хоровод? Все в нарядах ярких, дети ждут подарков, Потому что знают дети - скоро Новый Год! Новый Год!
Jandro - Новый год (Lyric)
Follow Me On Facebook https://www.facebook.com/AnonymouseForV Follow Me On SoundCloud https://soundcloud.com/music-area-1 Lyric -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Время пришло, и за окном Снегом пушистым всё замело О, как ждали мы прихода зимы Момента, когда начнут сбываться мечты И в этот поздний час всех будоражит нас Благая мысль о том, что уже скоро
Фабрика Звёзд 3 - С Новым Годом! (Новогодняя)
"Фабрика Звёзд 3. Вспомнить старое". Концерт в "Олимпийском"
Говорят под Новый год
Говорят: под Новый год Что ни пожелается - Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается. Могут даже у ребят Сбыться все желания, Нужно только, говорят, Приложить старания. Не лениться, не зевать, И иметь терпение, И ученье не считать За своё мучение. Говорят: под Новый год Что ни пожелается - Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается.
Kartikeya - New year in Bangladesh
Uploaded by KotenokPasha on 2013-12-31.
Wham! - Last Christmas (Official Video)
Wham!'s official music video for 'Last Christmas'. More Wham hits here: http://smarturl.it/Wham_Spotify?IQid=WhamBB 'Listen without Prejudice/MTV Unplugged' - OUT NOW. Listen on Spotify here http://smarturl.it/GMFreedomSpot and get the album here http://smarturl.it/LWPGM Get the Fantasy single here http://smarturl.it/GMFantasy Music updates http://www.listen-georgemichael.com Official website http://www.georgemichael.com Facebook https://www.facebook.com/georgemichael/ Twitter https://twitter.com/GeorgeMOfficial Instagram https://www.instagram.com/georgemofficial/ Subscribe to George Michael on YouTube: http://smarturl.it/GeorgeMsubscribe --------- Lyrics: Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away.
FRANK SINATRA - LET IT SNOW,LET IT SNOW,LET IT SNOW
FRANK SINATRA - LET IT SNOW,LET IT SNOW,LET IT SNOW
5 минут (песня из кинофильма "Карнавальная ночь")
Песня из кинофильма "Карнавальная ночь" Смотрите и скачивайте наши фильмы в App Store - https://itunes.apple.com/ru/app/mosfil-m/id463145701?mt=8 Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mosfilm Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. Они задумывают провести интересный и веселый праздник, но, на беду ребят, их берется контролировать директор клуба Огурцов - бюрократ, буквоед и чинуша.
Несчастный Случай - С первого по тринадцатое (клип)
"С первого по тринадцатое", 2009 год Сценарий: команда "Несчастный Случай". Режиссер: Александр Жигалкин Место съемок: офис "Квартета И" Подписаться на обновления канала https://www.youtube.com/NSMusicVideo Сайт команды http://www.ns.ru Альбом "Тоннель в конце света" на iTunes https://itunes.apple.com/ru/album/tonnel-v-konce-sveta/id692722847 Альбом "Тоннель в конце света" на Kroogi https://neschastny-sluchay.kroogi.com/ru/download/1201386-Tonnel-v-kontse-sveta.html Facebook https://www.facebook.com/nsmusicband ВКонтакте http://vk.com/nsmusicband Алексей Кортнев: В начале ноября мне позвонила продюсер Мария Даниелян, которая занимается юмористическими проектами на Первом канале, и предложила снять нас с какой-нибудь песней в новогодний огонёк.
ДИСКОТЕКА АВАРИЯ - Новогодняя (официальный клип, 1999)
Дискотека Авария - Новогодняя Дискотека Авария в iTunes: http://apple.co/2bnBB1Z
Песни из мультфильмов - Расскажи, Снегурочка! (Ну, погоди)
Текст песни "Расскажи, снегурочка, где была" из мультфильма "Ну, погоди!" Расскажи Снегурочка где была Расскажи-ка милая как дела За тобой я бегала Дед Мороз Пролила немало я горьких слез А ну-ка давай-ка плясать выходи Нет Дед Мороз нет Дед Мороз Нет Дед Мороз погоди Ждет моих подарочков ребятня И тебе достанется от меня Наконец сбываются все мечты Лучший мой подарочек - это ты А ну-ка давай-ка плясать выходи Нет Дед Мороз нет Дед Мороз Нет Дед Мороз погоди Хочешь узнать об этом мультике больше?
Агата Кристи - Новый год
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