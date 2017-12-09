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      Готовимся к Новому году: создаем праздничное настроение музыкой

      09:19, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:19, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      266
      0
      #отдых\n#Новый год\n#музыка\n#видео\n#Готовимся к Новому году\n#настроение\n#каникулы\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      266
      0

      Информационное агентство «Сусанин» составило собственный плейлист для новогодних торжеств.

      Ижевск. Удмуртия. Новый год всё ближе. В Удмуртии наконец-то выпал снег, создавая праздничное настроение. Редакция информационного агентства «Сусанин» решила поделиться со своими читателями любимыми новогодними песнями.

      Ксения Чернова, выпускающий редактор. Барбарики - Это Новый год

      Это Новый год! Детские новогодние песни.

      Красивая новогодняя песенка. Всем отличного настроения и пусть исполняются ваши мечты! минус песни: https://www.youtube.com/watch?v=zpADArJ_fGw Текст (слова) песни: "Это Новый год" Что это за праздник, полный песен разных, И бежит весёлый самый длинный хоровод? Все в нарядах ярких, дети ждут подарков, Потому что знают дети - скоро Новый Год! Новый Год!

       
      Диана Ворончихина, корреспондент. Jandro - Новый год

      Jandro - Новый год  (Lyric)

      Follow Me On Facebook  https://www.facebook.com/AnonymouseForV Follow Me On SoundCloud  https://soundcloud.com/music-area-1 Lyric  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Время пришло, и за окном Снегом пушистым всё замело О, как ждали мы прихода зимы Момента, когда начнут сбываться мечты И в этот поздний час всех будоражит нас Благая мысль о том, что уже скоро

       
      Анна Торхова, корреспондент. Фабрика Звёзд 3 - С Новым Годом!

      Фабрика Звёзд 3 - С Новым Годом! (Новогодняя)

      "Фабрика Звёзд 3. Вспомнить старое". Концерт в "Олимпийском"

       
      Сергей Макаров, управляющий «Комос-медиа». Когда зажигаются ёлки - Говорят, под Новый год

      Говорят под Новый год

      Говорят: под Новый год Что ни пожелается - Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается. Могут даже у ребят Сбыться все желания, Нужно только, говорят, Приложить старания. Не лениться, не зевать, И иметь терпение, И ученье не считать За своё мучение. Говорят: под Новый год Что ни пожелается - Всё всегда произойдёт, Всё всегда сбывается.

       
      Вадим Исаков, начальник отдела производства. Kartikeya - New year in Bangladesh

      Kartikeya - New year in Bangladesh

      Uploaded by KotenokPasha on 2013-12-31.

       
      Дмитрий Афонин, заместитель управляющего «Комос-медиа». Wham! - Last Christmas

      Wham! - Last Christmas (Official Video)

      Wham!'s official music video for 'Last Christmas'. More Wham hits here: http://smarturl.it/Wham_Spotify?IQid=WhamBB 'Listen without Prejudice/MTV Unplugged' - OUT NOW. Listen on Spotify here http://smarturl.it/GMFreedomSpot and get the album here http://smarturl.it/LWPGM Get the Fantasy single here http://smarturl.it/GMFantasy Music updates http://www.listen-georgemichael.com Official website http://www.georgemichael.com Facebook https://www.facebook.com/georgemichael/ Twitter https://twitter.com/GeorgeMOfficial Instagram https://www.instagram.com/georgemofficial/ Subscribe to George Michael on YouTube: http://smarturl.it/GeorgeMsubscribe --------- Lyrics: Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away.

       
      Алексей Мокрушин, технический директор. Frank sinatra - Let it snow

      FRANK SINATRA - LET IT SNOW,LET IT SNOW,LET IT SNOW

      FRANK SINATRA - LET IT SNOW,LET IT SNOW,LET IT SNOW

       
      Дарья Саушина, главный редактор. Людмила Гурченко - песня из кинофильма «Карнавальная ночь»

      5 минут (песня из кинофильма "Карнавальная ночь")

      Песня из кинофильма "Карнавальная ночь" Смотрите и скачивайте наши фильмы в App Store - https://itunes.apple.com/ru/app/mosfil-m/id463145701?mt=8 Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mosfilm Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. Они задумывают провести интересный и веселый праздник, но, на беду ребят, их берется контролировать директор клуба Огурцов - бюрократ, буквоед и чинуша.

       
      Марат Газизуллин, редактор.  Несчастный Случай - С первого по тринадцатое

      Несчастный Случай - С первого по тринадцатое (клип)

      "С первого по тринадцатое", 2009 год Сценарий: команда "Несчастный Случай". Режиссер: Александр Жигалкин Место съемок: офис "Квартета И" Подписаться на обновления канала https://www.youtube.com/NSMusicVideo Сайт команды http://www.ns.ru Альбом "Тоннель в конце света" на iTunes https://itunes.apple.com/ru/album/tonnel-v-konce-sveta/id692722847 Альбом "Тоннель в конце света" на Kroogi https://neschastny-sluchay.kroogi.com/ru/download/1201386-Tonnel-v-kontse-sveta.html Facebook https://www.facebook.com/nsmusicband ВКонтакте http://vk.com/nsmusicband Алексей Кортнев: В начале ноября мне позвонила продюсер Мария Даниелян, которая занимается юмористическими проектами на Первом канале, и предложила снять нас с какой-нибудь песней в новогодний огонёк.

       
      Георгий Поветкин, корреспондент. Дискотека авария – Новогодняя

      ДИСКОТЕКА АВАРИЯ - Новогодняя (официальный клип, 1999)

      Дискотека Авария - Новогодняя Дискотека Авария в iTunes: http://apple.co/2bnBB1Z

       
      Евгений Зимин, программный директор LOVE RADIO в Ижевске. Ну, погоди! – Расскажи, Снегурочка

      Песни из мультфильмов - Расскажи, Снегурочка! (Ну, погоди)

      Текст песни "Расскажи, снегурочка, где была" из мультфильма "Ну, погоди!" Расскажи Снегурочка где была Расскажи-ка милая как дела За тобой я бегала Дед Мороз Пролила немало я горьких слез А ну-ка давай-ка плясать выходи Нет Дед Мороз нет Дед Мороз Нет Дед Мороз погоди Ждет моих подарочков ребятня И тебе достанется от меня Наконец сбываются все мечты Лучший мой подарочек - это ты А ну-ка давай-ка плясать выходи Нет Дед Мороз нет Дед Мороз Нет Дед Мороз погоди Хочешь узнать об этом мультике больше?

       
      Илья Тарасов, режиссер монтажа. Агата Кристи – Новый год

      Агата Кристи - Новый год

      Клипы каждый день Подпишись на музыкальные новинки - http://bit.ly/joinstarpro Подписывайся в социальных сетях: ВКонтакте http://vk.com/starpro Facebook http://facebook.com/StarProTV Instagram http://instagram.com/starpro Twitter https://twitter.com/starprotv Google+ http://bit.ly/starproplus Текст песни "Новый год" Снег падает на кровь белые иголочки Кровь падает на снег завтра будет елочка Мы вышли из игры мы смертельно ранены Спи Я твой Пер Ноэль Ты моя Снегурочка-Дурочка А по лесам бродят санитары Они нас будут подбирать Эге-ге-гей сестра лезь ко мне на нары И будем воевать будем воевать Нас завтра подберут или не найдут совсем Нас к маршалу внесут на одном большом щите Да возможно Пуркуа Па мы войдем в историю.

      09:19, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      266
      0
      #отдых\n#Новый год\n#музыка\n#видео\n#Готовимся к Новому году\n#настроение\n#каникулы\n#праздники

       

       

       

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