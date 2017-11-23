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      Глава Удмуртии отреагировал на публичное обращение сотрудника спасательной службы Ижевска

      10:07, 23 ноября, 2017
      10:07, 23 ноября, 2017
      1561
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#обращение\n#глава Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      1561
      0

      Мужчина обратился к руководителю республики после взрыва бытового газа в жилом доме Ижевска.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отреагировал на публичное обращение сотрудника одного из бюджетных учреждений Ижевска о недостаточной экипировке сотрудников. Руководитель региона сообщил журналистам о своей точке зрения по этому вопросу.

      Напомним, мужчина обратился к Александру Бречалову в соцсети Вконтакте с жалобой на недостаточную укомплектованность и экипировку службы. Он рассказал, что обмундирование давно устарело, а новое не выдают, поэтому спасатели приобретают всё за свой счёт. Управление гражданской защиты администрации Ижевска, которое финансирует службу, на просьбы сотрудников отвечает, что денег нет. «Поскольку работа связана с опасными и тяжелыми условиями труда, по закону все должны обеспечиваться сертифицированной защитной одеждой и обувью», - сообщил мужчина.

      Обращение поступило после того, как спасатель проработал в жилом доме на Удмуртской, в котором взорвался газ.

      Руководитель региона рассказал, что ижевские спасатели посчитали, что федеральные и региональные службы экипированы лучше, но такой вывод не соответствует действительности. При этом Бречалов всё же пообещал взять вопрос на контроль.

      «Мы отреагируем. У нас есть масса вопросов. Также и сотрудники полиции пишут, что «я участковый, а у меня нет того-другого». Мы решаем эти проблемы», - рассказал глава республики.

      На сегодняшний день в бюджете города заложены средства на обновление экипировки и оборудования сотрудников службы.

      Как отметил на своей странице Вконтакте сам спасатель, общественное обращение к властям республики имело не политическую цель, а привлечение внимания к проблемам службы. Также он сообщил, что реакция со стороны правительства Удмуртии последовала.

      10:07, 23 ноября, 2017
      1561
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#обращение\n#глава Удмуртии

       

       

       

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