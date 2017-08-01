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      Первому вице-премьеру Игорю Шувалову рассказали про плавучий остров в Ижевске

      17:23, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:23, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      268
      0
      #Ижевск\n#казус\n#Удмуртия\n#пруды
      Фото: ИА "Сусанин"
      268
      0

      О печальной судьбе одинокого острова он узнал во время прогулки по городской набережной.

      Ижевск. Удмуртия. Во время визита в Ижевск первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову рассказали о плавучем острове, который стал героем местных новостей в конце мая этого года.

      Оказалось, что лабаз известен и за пределами Удмуртии, о нем знал замминистра строительства России, главный жилищный инспектор Андрей Чибис. Именно он и врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщили, что остров на несколько дней занял умы жителей.

       

      17:23, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      268
      0
      #Ижевск\n#казус\n#Удмуртия\n#пруды

       

       

       

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