Первому вице-премьеру Игорю Шувалову рассказали про плавучий остров в Ижевске

О печальной судьбе одинокого острова он узнал во время прогулки по городской набережной.

Ижевск. Удмуртия. Во время визита в Ижевск первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову рассказали о плавучем острове, который стал героем местных новостей в конце мая этого года.

Оказалось, что лабаз известен и за пределами Удмуртии, о нем знал замминистра строительства России, главный жилищный инспектор Андрей Чибис. Именно он и врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщили, что остров на несколько дней занял умы жителей.