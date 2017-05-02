В выходные будет прохладно и дождливо.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание придет в Удмуртию в четверг, 4 мая. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, дело в том, что территорию республики пересечет холодный фронт.

По данным синоптиков, он принесет с собой дожди.

Накануне, 1 мая, столбики термометров поднялись до 26 градусов по Цельсию. Во вторник будет так же тепло.

«Температура воздуха 3 мая в центре и на юге республики поднимется до 18-20 градусов, в северных районах лишь до 13-15 градусов. 4 мая прогнозируется существенное похолодание в среднем на 10 градусов - днем температура воздуха составит 8-13 градусов», - отмечается в сообщении.

В ночь на пятницу, 5 мая, в Удмуртии похолодает до +3, -2 градусов, днем будет всего +4, +9 градусов. В выходные будет прохладно и дождливо, днем – всего до +8, +10 градусов.