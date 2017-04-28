В Удмуртии на Первомай ожидается очень теплая погода

Температура воздуха 1 и 2 мая поднимется до +23 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии на первомайские праздники ожидает очень теплая погода. Как сообщила на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, 1 и 2 мая температура воздуха поднимется до +23 градусов по Цельсию, без осадков.

В субботу, 29 апреля, в республике будет +7, +12 градусов по Цельсию. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

Преимущественно без осадков будет днем в воскресенье. Температура воздуха начнет подниматься, днем прогнозируется до +15 градусов по Цельсию.