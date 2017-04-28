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      В Удмуртии на Первомай ожидается очень теплая погода

      14:43, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      14:43, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      153
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
      Фото: pixabay.com
      153
      0

      Температура воздуха 1 и 2 мая поднимется до +23 градусов по Цельсию.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии на первомайские праздники ожидает очень теплая погода. Как сообщила на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина, 1 и 2 мая температура воздуха поднимется до +23 градусов по Цельсию, без осадков.

      В субботу, 29 апреля, в республике будет +7, +12 градусов по Цельсию. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

      Преимущественно без осадков будет днем в воскресенье. Температура воздуха начнет подниматься, днем прогнозируется до +15 градусов по Цельсию. 

      14:43, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      153
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
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