С 2025 года Отделение СФР по Удмуртии предоставляет единое пособие в повышенном размере

Ижевск. Удмуртия. С января 2025 года жители Удмуртии, оформившие единое пособие, будут получать выплату в увеличенном размере. Как сообщает сайт СФР, единое пособие автоматически увеличилось у всех получателей этой выплаты, даже если оно было назначено в прошлом году.

В настоящее время в Удмуртии эту выплату получают более 53 тысяч родителей на 107 тысяч детей и более 2 тысяч беременных женщин.

«В связи с изменением величины прожиточного минимума в Удмуртии с начала текущего года увеличился размер единого пособия. Теперь жители Удмуртии будут получать на детей 7 654,5 руб. (50% ПМ), 1 1481,75 руб. (75% ПМ), 15 309 руб. (100%) и беременные женщины 8 601 руб. (50% ПМ), 12 901,50 руб. (75% ПМ), 17 202 руб. (100% ПМ). Отмечу, что размер ежемесячного пособия в первую очередь зависит от дохода семьи, который не может превышать региональный прожиточный минимум на человека. В Удмуртии в 2025 году он составляет 15 309 рублей», — пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по УР Елена Никулина.

Напомним, при определении права на детское пособие учитываются имущественная обеспеченность (наличие недвижимости и автотранспорта), а также занятость родителей. Пособие назначается в том случае, если родители имеют официальный заработок или объективные причины для его отсутствия.

Первая выплата единого пособия в увеличенном размере поступит жителям Удмуртии (родителям) в начале февраля за январь. Напомним, что все детские пособия выплачиваются Отделением СФР по Удмуртии в каждом новом месяце за предыдущий.

По вопросам оформления единого пособия и предоставления выплаты можно обратиться за консультацией в единый контакт-центр Отделения СФР по Удмуртии — 8-800-100-00-01 (по будням с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:30). Звонок бесплатный.