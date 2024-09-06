С начала 2024 года айтишники из Удмуртии взяли ипотечных кредитов на 1,75 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. За первые семь месяцев 2024 года айтишники из Удмуртии получили льготных ипотек на 1,75 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития Удмуртии. На эти деньги было приобретено почти 15 тыс кв. м жилья.

За всё время действия ИТ-ипотеки в Удмуртии заключено 1010 кредитных договоров на общую сумму 5,15 млрд рублей. По этому показателю Удмуртия заняла 16 место среди 79 регионов России.

Получить льготный кредит ИТ-специалисты могут до 2030 года. Напомним, для Удмуртии минимальный уровень зарплаты заёмщика должен составлять 90 тыс. рублей. В настоящее время в регионе работает 167 аккредитованных ИТ-компаний, сотрудники которых могут получить ипотечные кредиты по льготной ставке, рассказал министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.