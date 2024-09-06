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С начала 2024 года айтишники из Удмуртии взяли ипотечных кредитов на 1,75 млрд рублей

09:15, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
С начала 2024 года айтишники из Удмуртии взяли ипотечных кредитов на 1,75 млрд рублей
09:15, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
44
0
#ипотека\n#кредит\n#Удмуртия\n#айти\n#айтишники
44
0

По объёму предоставленных кредитов по ИТ-ипотеке Удмуртия занимает 16 место среди 79 регионов России, участвующих в программе.

Ижевск. Удмуртия. За первые семь месяцев 2024 года айтишники из Удмуртии получили льготных ипотек на 1,75 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития Удмуртии. На эти деньги было приобретено почти 15 тыс кв. м жилья.

За всё время действия ИТ-ипотеки в Удмуртии заключено 1010 кредитных договоров на общую сумму 5,15 млрд рублей. По этому показателю Удмуртия заняла 16 место среди 79 регионов России.

Получить льготный кредит ИТ-специалисты могут до 2030 года. Напомним, для Удмуртии минимальный уровень зарплаты заёмщика должен составлять 90 тыс. рублей. В настоящее время в регионе работает 167 аккредитованных ИТ-компаний, сотрудники которых могут получить ипотечные кредиты по льготной ставке, рассказал министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

09:15, 06 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
44
0
#ипотека\n#кредит\n#Удмуртия\n#айти\n#айтишники