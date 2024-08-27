Средняя зарплата врача в Удмуртии составила 97 тысяч рублей, а учителя — 55 тысяч

Ижевск. Удмуртия. Средняя зарплата врачей в Удмуртии по итогам января-июня 2024 года составила 97 388 рублей. Как сообщает Росстат, это второе место в ПФО и 46 место по стране. Средняя по стране — 121 322 руб.

Больше всего получают врачи на Чукотке (219 тыс. руб.) и на Ямале (283 тыс. руб.). Меньше всего — на Кавказе. Так в Чечне врач в среднем получает 64 029 рублей, в Кабардино-Балкарии — 63 509 руб., в Ингушетии — 57 566 руб. Средняя зарплата врача в Москве оценивается в 212 633 рубля.

В Приволжском федеральном округе выше всего зарплата у врача в Татарстане (111 252 рубля). Следом за Удмуртией идёт Башкирия — 95 148 руб. Ниже всего в округе зарплата в Мордовии (71 782 рубля).

Также Росстат опубликовал средние зарплаты школьных учителей. Средняя по стране — 71 444 рубля. В Удмуртии средняя зарплата учителя составляет 54 876 рублей. Это 6 место в ПФО и на 40 месте по стране.

Больше всего учителя в ПФО получают в Нижегородской области (61 926 руб.) и Татарстане (60 243 руб.). Меньше всего — в Пензе (42 815 руб.) и Мордовии (40 095 руб.). По стране картина подобна статистике по врачам. Выше всего зарплата на Чукотке и Ямале (192 414 и 170 830 руб.), а ниже — в Чечне и Ингушетии (34 486 и 31 125 руб.) Зарплата учителя в школах Москвы в среднем — 143 820 руб.

Средняя зарплата воспитателя в детском саду в России — 55 645 руб. В Удмуртии — 45 230 руб. Это 6 место по ПФО и 51 место по стране. Больше всего получают воспитатели в Чукотском (138 537 руб.) и Ямало-Ненецком автономных округах (128 264 руб.); меньше всего — в Чеченской Республике и Дагестане (29 820 и 29 782 руб.).