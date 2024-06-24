Годовая инфляция выросла в Удмуртии в мае

Ижевск. Удмуртия. Годовая инфляция в Удмуртии в мае 2024 года ускорилась до 8,35% после 8,16% в апреле. Об этом сообщает Банк России.

Отмечается, что производители многих товаров продолжили переносить возросшие издержки в цены на свою продукцию. Зачастую этому способствовало сохранение высокой потребительской активности. Уровень инфляции в республике сложился выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,06%), и был сопоставим с общероссийским (8,30%).

Также отмечается, что в мае 2024 года текущий рост потребительских цен по всей России значительно ускорился. Сильное влияние на это оказал рост стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта. Как правило, цены на них заметно меняются от месяца к месяцу. Но и в целом устойчивое инфляционное давление повысилось. Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле.