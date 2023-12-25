Жителям Удмуртии рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

Ижевск. Удмуртия. Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв попытался ответить на вопрос: «Как сэкономить на новогоднем столе?» Своими советами он поделился в публикации в соцсетях.

Чтобы Новый год ассоциировался не с финансовыми тратами, а только с прекрасным настроением и приятными хлопотами, вот несколько полезных советов от министра:

- смотрим информацию об акциях в специальных приложениях торговых сетей. Они помогают искать товары со скидками по магазинам и категориям;

- используем карты лояльности, особенно в тех магазинах торговых сетей, которые часто посещаете;

- используем торговые онлайн-площадки (маркетплейсы) со скидками, в том числе и на продукты.

«Новый год уже не «за горами»! Приятных покупок!» — подытожил пост министр торговли.

Напомним, ранее Минздрав Удмуртии рассказал, как «выжить» во время новогоднего застолья.