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Жителям Удмуртии рассказали, как сэкономить на новогоднем столе

16:43, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителям Удмуртии рассказали, как сэкономить на новогоднем столе
16:43, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
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Фото: unsplash.com (Towfiqu barbhuiya)
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Советами поделился глава Минпромторга республики Виктор Лашкарёв.

Ижевск. Удмуртия. Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв попытался ответить на вопрос: «Как сэкономить на новогоднем столе?» Своими советами он поделился в публикации в соцсетях.

Чтобы Новый год ассоциировался не с финансовыми тратами, а только с прекрасным настроением и приятными хлопотами, вот несколько полезных советов от министра:

- смотрим информацию об акциях в специальных приложениях торговых сетей. Они помогают искать товары со скидками по магазинам и категориям;

- используем карты лояльности, особенно в тех магазинах торговых сетей, которые часто посещаете;

- используем торговые онлайн-площадки (маркетплейсы) со скидками, в том числе и на продукты.

«Новый год уже не «за горами»! Приятных покупок!» — подытожил пост министр торговли.

Напомним, ранее Минздрав Удмуртии рассказал, как «выжить» во время новогоднего застолья. 

16:43, 25 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
249
0