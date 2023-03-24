Расходы городского бюджета Ижевска увеличились на 536 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. На очередной сессии Городской думы Ижевска, которую провёл спикер муниципального парламента Фарит Губаев, были внесены изменения в бюджет 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Начальник Управления финансов Павел Новгородцев рассказал, что расходная часть городской казны увеличилась на 536,8 млн рублей, поправками учтены финансовые обязательства прошлого года и дополнительные потребности текущего.

Основные расходы — 171,3 млн рублей направлены на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, противопаводковые мероприятия, содержание дорог в мкрн Новый город, ликвидацию сухостойных и аварийных деревьев, ремонт сетей ливневой канализации по ул. Родниковая, 62 и ул. Петрова, 47а, устранение колейности дорог на перекрестках ул. Пушкинская — пер. Широкий, ул. Азина — ул. Новоажимова, ул. Магистральная - ул. К. Маркса, установку новых светофорных объектов на улицах города, ремонт участка тротуара по ул. Воровского от ул. Чугуевского до ул. К. Либкнехта вдоль детских садов №242 и №79.

106,1 млн рублей предусмотрены на строительство спортивных объектов — межшкольного стадиона и модульного универсального зала для установки там закупленного Минспортом УР спортивно-технологического оборудования в рамках федерального проекта «Я выбираю спорт».

На 13,2 млн рублей будет проведен капитальный ремонт кровли детских садов №169 и №287.

В ледовом дворце «Молодежный» переоборудуют раздевалки, сделают их более современными и комфортными, на эти цели направят 1,6 млн рублей.

Дополнительные расходы предусмотрены также на ремонт инженерных сетей школ и детских садов — 5 млн рублей, установку 15 видеокамер в районах города — 3,3 млн рублей, благоустройство воинских захоронений и ремонт дорог у Хохряковского кладбища — 1,5 млн рублей, ремонт моста через речку Подборенка и подхода к мосту со стороны ул. Нижняя — 850 тыс. рублей.

Обсуждая проект решения по поправкам в бюджет на заседаниях постоянных комиссий, депутаты не раз акцентировали внимание на том, что необходимо приводить в нормативное состояние межквартальные проезды, выезды из дворов многоквартирных домов.