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В Ижевске для утилизации покрышек выделили 1 млн рублей

11:10, 07 сентября, 2022
Анна Торхова
В Ижевске для утилизации покрышек выделили 1 млн рублей
11:10, 07 сентября, 2022
Анна Торхова
1950
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#шины\n#благоустройство\n#свалки
Фото: ИА «Сусанин»
1950
0

Избавиться от свалок из покрышек планируют в течение двух месяцев.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на ликвидацию свалок из покрышек, образовавшихся на контейнерных площадках, выделили 1 млн рублей. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Шины планируют вывезти в течение осени. В муниципалитете напоминают, что складывать покрышки на контейнерных площадках вместе с бытовыми отходами запрещено. Необходимо заключать договор с организацией, у которой есть лицензия на эту деятельность.

Шины можно сдать на «ЭКОпост», который находится на пересечении улиц Депутатской и Короткой. За 4 месяца учреждения, компании, жители города принесли туда 720 покрышек.

Напомним, в Ижевске запрещено использовать автопокрышки в качестве элемента благоустройства — их необходимо убрать с клумб, детских площадок и других территорий. Они входят в список отходов III-IV класса опасности.

Если житель многоквартирного дома решит обустроить под окном клумбу из автопокрышек, ему грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Управляющая компания, которая вовремя их не убрала, заплатит от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

11:10, 07 сентября, 2022
Анна Торхова
1950
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#шины\n#благоустройство\n#свалки