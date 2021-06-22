Бюджет Удмуртии с января по май получил 28,5 млрд рублей налогов

Всего же жители заплатили 104,3 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. С января по май жители Удмуртии заплатили более 104,3 млрд рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Удмуртской Республике.

73% средств мобилизовано в федеральный бюджет – это 75,7 млрд рублей, остальные 28,5 млрд рублей поступили в региональную казну.

Основную часть средств, направленных в бюджет Удмуртии, составили налоги на доходы физлиц – 10,29 млрд рублей, 9,58 млрд рублей составили налоги на прибыль организаций, еще 3,28 млрд рублей налоги на имущество, 2,17 млрд рублей – акцизы под подакцизным товарам и 3,23 млрд рублей - остальные налоги и сборы.

В федеральную казну больше всего жители Удмуртии заплатили за пользование природными ресурсами – 55,68 млрд рублей, по НДС – 17,5 млрд рублей. Налог на прибыль организаций и акцизы составили 1,9% и 1% соответственно.

Почти на 2 млрд рублей по сравнению с прошлым годом выросли доходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование - до 22,6 млрд рублей.