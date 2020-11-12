  • $ 76.21 ↓
  • € 90.05 ↓

Муниципалитетам Удмуртии могут компенсировать потери из-за отмены ЕНВД

15:50, 12 ноября, 2020
Анна Торхова
Муниципалитетам Удмуртии могут компенсировать потери из-за отмены ЕНВД
15:50, 12 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#Госсовет
Фото: arzik2
2
0

Первые дотации планируется направить в конце 2021 года.  

Ижевск. Удмуртия. Муниципалитетам Удмуртии планируют компенсировать потери, связанные с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Об этом на слушаниях по проекту закона о бюджете Удмуртской Республики рассказал министр финансов региона Станислав Евдокимов.

По итогам 2021 года власти Удмуртии намерены предоставить дотации в размере, равном потерям. По словам Евдокимова, в следующем году начнется сбор статистики для подсчета «выпадающих доходов» и их возмещения. «И, наверное, через год мы примем решение, скорее всего, закрепить на постоянной основе эту финансовую помощь», - пояснил министр финансов.

Он также не исключил возможность перераспределения доходов от других видов налогообложения. К концу следующего года будет принято решение о дальнейшей выплате дотаций либо о перераспределении других налогов.

Напомним, ЕНВД применяется для определенных видов деятельности, перечисленных в статье 346.26 Налогового кодекса России.

15:50, 12 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дотации\n#Госсовет