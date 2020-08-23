За первую половину 2020 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 9,4 млрд рублей

С большим отрывом лидирует среди населения пиво и пивные напитки.

Ижевск. Удмуртия. В первой половине 2020 года население Удмуртии потратило на приобретение алкогольной продукции 9,4 млрд рублей или в среднем 1041 рубль в месяц на одного жителя. Такие данные привёл Удмуртстат.

Например, на покупку мяса было потрачено 928 рублей в месяц, кондитерских изделий — 495 рублей, хлеба и хлебобулочных изделий — 468 рублей, молочных продуктов — 450 рублей, лекарственных средств — 335 рублей.

При широком ассортименте горячительных напитков наиболее популярны у граждан Удмуртии пиво и пивные напитки. Их продано в республике за полгода 8 894 тыс. декалитров, тогда как водки — 614 тыс. дкл, коньяка — 49 тыс. дкл, ликёроводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции — 45 тыс. декалитров. Объём продажи винодельческой продукции составил 445 тыс. декалитров, в том числе вина — 222 тыс. декалитров.