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Бездефицитный бюджет на 2020-2022 годы одобрили в Ижевске на публичных слушаниях

10:04, 13 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Бездефицитный бюджет на 2020-2022 годы одобрили в Ижевске на публичных слушаниях
10:04, 13 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#бюджет\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Депутаты Гордумы рассмотрят его 19 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Проект бюджета Ижевска на 2020-2022 годы одобрили на публичных слушаниях, прошедших в администрации города 11 декабря. По сообщению пресс-службы муниципалитета, депутаты Гордумы рассмотрят и примут документ на сессии 19 декабря.

Основные параметры бюджета столицы Удмуртии выглядят так: общий объём доходов и расходов на 2020 год определён в объёме 12 млрд 990 млн рублей, на 2021 год — 12 млрд 810 млн рублей, в 2022 году — 13 млрд 130 млн рублей. На весь трёхлетний период бюджет запланирован бездефицитным.

Доходы в 2020 году прогнозируются с ростом в 107,4% от первоначального плана прошлогоднего бюджета. В их структуре — поступление собственных доходов в размере 5 млрд 451 млн рублей. По основным налоговым доходам ожидаются 4 млрд 591 млн рублей. Крупнейшим доходным источником по-прежнему остаётся налог на доходы физических лиц. Неналоговые доходы в общей доле поступлений составляют 16% и запланированы в размере 860 млн рублей.

Кроме собственных доходов в доходной части учтены безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, которые спрогнозированы в размере 7 млрд 539 млн рублей.

Бюджет традиционно носит социально ориентированный характер, основная доля затрат бюджета — выплата зарплаты работникам бюджетной сферы (общая доля — 67,5% или 8 млрд 139 млн рублей).

Бюджет на 2020 год глобальной перестройке не подвергался, городская казна сформирована в программном формате, в структуре — 17 муниципальных программ, которые будут действовать в следующем году.

На 1 января 2020 года муниципальный долг прогнозируется в объёме 4 млрд 600 млн рублей, что на 772 млн рублей меньше, чем годом ранее. Увеличение долга не планируется. Программа муниципальных заимствований будет направлена только на перекредитование имеющихся кредитов с целью уменьшения процентных ставок.

Начальник управления финансов администрации Ижевска Павел Новгородцев подчеркнул, что бюджет на 2020 год является напряжённым, отдельные статьи расходов требуют дополнительной финансовой поддержки. Муниципалитет прорабатывает варианты для изыскания денежных средств путём оптимизации затрат бюджета, а также рассматривает возможности по увеличению доходной части».

Подробности на сайте администрации Ижевска.

10:04, 13 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
401
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#бюджет\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#Удмуртия

 

 

 


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