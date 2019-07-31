На обустройство скотомогильников Удмуртия выделит 20 млн рублей

В порядок приведут 14 захоронений.

Ижевск. Удмуртия. На обустройство 14 сибиреязвенных скотомогильников Удмуртия в 2019 году направит 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Только на эпизоотические мероприятия в прошлом году было направлено 6,3 млн рублей. Кроме того, впервые за много лет на эти цели в республику поступили семь мобильных карантинных пунктов и четыре дезинфекционных установки Комарова на базе автомобиля «ГАЗ».

Отмечается, что количество неблагополучных пунктов по инфекционным болезням в настоящее время уменьшается. С 2015 по 2018 годы их количество снизилось с 209 до 67.

На сегодняшний день продолжается также вакцинация 300 тыс. птиц в личных подсобных хозяйствах, расположенных вокруг крупных птицеводческих комплексов.