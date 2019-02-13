Жительница Можги вернула более 100 тыс рублей за сорванный отдых своих детей в лагере «Волна»

Информацию об этом разместили на сайте районного суда.

Можга. Удмуртия. Жительница Можги взыскала с лагеря «Волна» деньги за сорванный детский отдых. Информацию об этом разместили на сайте Можгинского райсуда Удмуртии.

Напомним, в декабре 2018 года жителям Удмуртии удалось вернуть более 100 тыс. рублей за сорванный отдых детей в «Волне», когда там обнаружили вспышку норовирусной инфекции.

По материалам дела следует, что в апреле 2018 года жительница Можги заключила с ООО «Спектр» (ДОЛ «Волна») два договора на покупку путёвок в детский оздоровительный лагерь для своих несовершеннолетних детей, оплатив их в полном объёме ответчику. В дальнейшем стало известно, что в период действия путёвок деятельность лагеря «Волна» приостановлена на 80 суток, а ООО «Спектр» привлечено к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Женщина обратилась к ответчику с претензией о возврате денег за путёвки. Претензия так и не была исполнена.

Суд признал исковые требований женщины законными и обоснованными, взыскав с ООО «Спектр» в пользу истца 105 300 рублей.