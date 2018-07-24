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Житель Сарапула выиграл в лотерею 3 млн рублей

16:00, 24 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:00, 24 июля, 2018
Диана Ворончихина
84
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#лотерея\n#деньги\n#финансы и деньги
84
0

С начала 2018 года обладателями крупного приза в республике стали 14 человек.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапул выиграл 3 млн рублей в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала «Почты России».

Отметим, что это первый крупный выигрыш в Удмуртии. С начала 2018 года обладателями призов от 150 тыс. рублей до 3 млн рублей уже стали 14 жителей республики.

Наибольшее количество лотерейных билетов на почте приобретают жители Ижевска, Глазова, Сарапула, а также Можгинского и Балезинского районов.

16:00, 24 июля, 2018
Диана Ворончихина
84
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#лотерея\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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