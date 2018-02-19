Глава Удмуртии рассказал о низких зарплатах муниципальных чиновников

«Предполагать, что на такие деньги придут талантливые, сильные менеджеры, руководители – очень сложно», - сообщил Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил низкие зарплаты глав муниципальных образований республики. Об этом руководитель региона сообщил в прямом эфире на радио «Моя Удмуртия».

На сегодняшний день средняя зарплата чиновников составляет от 20 до 25 тыс. рублей. «Предполагать, что на такие деньги придут талантливые, сильные менеджеры, руководители – очень сложно», - сообщил Александр Бречалов.

Он также отметил, что такие низкие зарплаты вынуждают чиновников искать дополнительный заработок. «Чиновник не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому занимается через кого? Через родственников», - заявил руководитель.

Одним из решений проблемы может стать система мотивации, как это делается в бизнесе. «Сделал хороший проект, привлек инвестиции или сэкономил для республики - получи достойную премию», - поделился Александр Бречалов.