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      Глава Удмуртии рассказал о низких зарплатах муниципальных чиновников

      09:35, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      09:35, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      2100
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#власть\n#Удмуртия\n#муниципальное образование\n#чиновники
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      2100
      0

      «Предполагать, что на такие деньги придут талантливые, сильные менеджеры, руководители – очень сложно», - сообщил Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил низкие зарплаты глав муниципальных образований республики. Об этом руководитель региона сообщил в прямом эфире на радио «Моя Удмуртия».

      На сегодняшний день средняя зарплата чиновников составляет от 20 до 25 тыс. рублей. «Предполагать, что на такие деньги придут талантливые, сильные менеджеры, руководители – очень сложно», - сообщил Александр Бречалов.

      Он также отметил, что такие низкие зарплаты вынуждают чиновников искать дополнительный заработок. «Чиновник не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому занимается через кого? Через родственников», - заявил руководитель.

      Одним из решений проблемы может стать система мотивации, как это делается в бизнесе. «Сделал хороший проект, привлек инвестиции или сэкономил для республики - получи достойную премию», - поделился Александр Бречалов.

      09:35, 19 февраля, 2018
      Анна Торхова
      2100
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#власть\n#Удмуртия\n#муниципальное образование\n#чиновники

       

       

       

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