В 2017 году жители Удмуртии набрали штрафов от полиции на 10,5 млн рублей

В настоящее время гражданами оплачены долги только на сумму 7,9 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии за 2017 год набрали административных штрафов от полиции на 10,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, на сегодняшний день оплачено только 7,9 млн рублей из этой суммы.

В настоящее время должниками являются более 5,5 тыс. граждан. По фактам неуплаты в установленные законом сроки к административной ответственности привлечено 1 660 неплательщиков. В соответствии со статьей 20.25 КоАП России для неплательщиков предусмотрен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Республиканское МВД напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней.