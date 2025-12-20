Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 19 декабря в 9-этажном доме на улице 1 мая произошел пожар. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Очаг возгорания был в квартире на 4 этаже. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения хозяина этой квартиры.

Когда приехали пожарные, весь подъезд был задымлен. Спасатели эвакуировали 15 человек, одну из женщин пришлось выносить на руках. «С четвёртого этажа спасли дедушку — он сидел на полу в квартире, куда уже начал просачиваться дым», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части №14 Антон Кардапольцев.

Сам же хозяин квартиры — 26-летний молодой человек, выбрался на балкон, оттуда спустился на этаж ниже. Там силы его покинули, мужчина уже лежал без движений. Поднимавшийся по автолестнице пожарный заметил его — пострадавшего передали подоспевшим врачам скорой помощи.

Ещё 30 жителей смогли сами выбраться из здания. Пожар потушен сотрудниками МЧС.

В ведомстве вновь напоминают об установке пожарного извещателя, который реагирует на малейшие частицы дыма.