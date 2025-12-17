Сарапул Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Сарапульском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.



16 декабря на дороге «Костино-Камбарка» 38-летний водитель «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «УАЗ».



Водитель «Лады» погиб на месте. В «УАЗе» пострадали 26-летний водитель и трое пассажиров — мужчина и две женщины. Их госпитализировали.



По факту ДТП проводят расследование.