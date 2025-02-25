Ижевск. Удмуртия. На Сарапульском тракте в Ижевске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что водитель «KIA Sorento» поворачивал на налево на зелёный сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель Next», который ехал по встречке. Затем корейский кроссовер по касательной задел «УАЗ».

В результате аварии травмы получили водитель «KIA» и его пассажирка.