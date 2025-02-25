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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ДТП на Сарапульском тракте в Ижевске пострадали два человека

10:54, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ДТП на Сарапульском тракте в Ижевске пострадали два человека
10:54, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
133
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Авария произошла во вторник утром.

Ижевск. Удмуртия. На Сарапульском тракте в Ижевске произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Установлено, что водитель «KIA Sorento» поворачивал на налево на зелёный сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом «ГАЗель Next», который ехал по встречке. Затем корейский кроссовер по касательной задел «УАЗ».

В результате аварии травмы получили водитель «KIA» и его пассажирка.

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10:54, 25 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
133
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП