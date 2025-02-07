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Удмуртия получит ещё 51 млн рублей на проведение социальной газификации

17:50, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Удмуртия получит ещё 51 млн рублей на проведение социальной газификации
17:50, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#газификация
Источник фото: unsplash.com (Ilse Driessen)
191
0

На эти деньги планируется заключить 520 договоров.

Москва. Удмуртия дополнительно получит почти 51 млн рублей на покупку и установку оборудования при проведении работ по социальной газификации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от республики Андрей Исаев.

Дополнительное финансирование одобрила трехсторонняя комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований.

Субсидия будет направлена на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на проведение работ при социальной газификации. На эти деньги планируется заключить 520 договоров о подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации.

 

17:50, 07 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
191
0
#Удмуртия\n#газификация