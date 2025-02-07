Москва. Удмуртия дополнительно получит почти 51 млн рублей на покупку и установку оборудования при проведении работ по социальной газификации. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от республики Андрей Исаев.

Дополнительное финансирование одобрила трехсторонняя комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований.

Субсидия будет направлена на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также на проведение работ при социальной газификации. На эти деньги планируется заключить 520 договоров о подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации.