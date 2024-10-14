Пожилой селянин заживо сгорел при пожаре в бане в Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии выясняются обстоятельства гибели местного жителя в результате пожара. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, Игринским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка по факту гибели 63-летнего мужчины.

По данным проверки, днём 13 октября произошло возгорание в бане, расположенной на одном из земельных участков в деревне Малые Ошворцы Якшур-Бодьинского района. В огне погиб проживавший там 63-летний местный житель. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, курил в помещении бани. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются очевидцы, соседи и родственники погибшего. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.