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Очевидцы вывели пожилую женщину из горящего дома в Удмуртии

15:50, 20 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Очевидцы вывели пожилую женщину из горящего дома в Удмуртии
15:50, 20 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: Противопожарная служба Удмуртии
44
0

Пожар произошёл в селе Валамаз.

Красногорское. Удмуртия. В селе Валамаз Красногорского района 19 сентября произошёл пожар в двухквартирном деревянном доме. В одном из помещений в этот момент находилась 62-летняя женщина. Об этом сообщает государственная противопожарная служба Удмуртии.

Возгорание заметил сосед, который сообщил о нём женщине, находящейся в одной из квартир дома. Затем очевидец сообщил о пожаре в экстренные службы. Жительница дома после того, как вышла из горящего здания, решила вернуться за документами. Сбежавшиеся на пожар люди успели вывести её на улицу. 

Отмечается, что огонь сначала охватил надворные постройки, а затем перекинулся на дом. 

15:50, 20 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#пожар