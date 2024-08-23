Условный срок получила жительница Удмуртии за публикацию фотографии мужского полового органа

Сарапул. Удмуртия. За размещение фотографии мужского полового органа на своей странице в соцсети «ВКонтакте» жительница села Сигаево Сарапульского района получила условный срок. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Девушка скопировала из интернета изображение, которое является порнографическим материалом, и выложила на своей странице. В отношении 33-летней девушки возбудили уголовное дело за «распространение и публичную демонстрацию порнографических материалов, совершенных с использованием сети «Интернет».

Подсудимая вину признала, суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.