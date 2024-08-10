В Удмуртии нашли погибшего 6 августа на Каме рыбака

Каракулино. Удмуртия. Поиски пропавшего на Каме рыбака в результате судоходного ЧП завершились в Удмуртии. 10 августа спасатели обнаружили тело погибшего несколько дней назад мужчины в районе села Колесниково Каракулинского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по УР.

Напомним, 6 августа весельная надувная лодка с 69-летним мужчиной на борту попала под буксир-толкач, который двигался по судовому ходу. Рыбак промышлял на фарватере, где запрещено останавливаться маломерным судам. При столкновении мужчина выпал из лодки и ушел под воду.

Сотрудники МЧС напоминают: маломерным судам категорически запрещается останавливаться или становиться на якорь в пределах судового хода. За нарушение правил судоходства положен штраф или лишение судоводительских прав на срок до 6 месяцев, в случае, если проступок привел к человеческим жертвам, предусмотрена уголовная ответственность.