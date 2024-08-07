Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

В Ижевске на улице Клубной сбили 16-летнего пешехода

11:05, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске на улице Клубной сбили 16-летнего пешехода
11:05, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
302
0
#Ижевск\n#смерть подростка\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
302
0

Юноша скончался в больнице.

Ижевск. Удмуртия. На улице Клубной в Ижевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 6 августа напротив дома №40 по улице Клубной в Ижевске 23-летний водитель «ВАЗ – 2107» сбил 16-летнего пешехода.

В результате происшествия подросток получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице.

По факту трагедии проводится расследование, выясняются причины и обстоятельства.

Напомним, ранее сообщалось о мотоциклисте, который погиб в аварии на улице Клубной.

11:05, 07 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
302
0
#Ижевск\n#смерть подростка\n#ДТП