В Ижевске на улице Клубной сбили 16-летнего пешехода

Ижевск. Удмуртия. На улице Клубной в Ижевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 6 августа напротив дома №40 по улице Клубной в Ижевске 23-летний водитель «ВАЗ – 2107» сбил 16-летнего пешехода.

В результате происшествия подросток получил множественные травмы, из-за которых скончался в больнице.

По факту трагедии проводится расследование, выясняются причины и обстоятельства.

Напомним, ранее сообщалось о мотоциклисте, который погиб в аварии на улице Клубной.