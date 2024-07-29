Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии начали доследственную проверку по факту гибели двух человек в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным проверки, около 03:00 29 июля загорелся жилой дом в деревне Дмитрошур Сюмсинского района. В пожаре погибли 44-летний хозяин и его знакомая. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проверки осмотрено место трагедии, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, опрашиваются очевидцы, односельчане и родственники погибших.