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В Удмуртии начали доследственную проверку по факту гибели двух человек в пожаре

11:10, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту гибели двух человек в пожаре
11:10, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#пожары\n#гибель людей\n#доследственная проверка
Фото: СУ СКР по УР
36
0

Предварительной причиной возгорания называют непотушенную сигарету.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии начали доследственную проверку по факту гибели двух человек в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным проверки, около 03:00 29 июля загорелся жилой дом в деревне Дмитрошур Сюмсинского района. В пожаре погибли 44-летний хозяин и его знакомая. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проверки осмотрено место трагедии, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, опрашиваются очевидцы, односельчане и родственники погибших.

11:10, 29 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
36
0
#пожары\n#гибель людей\n#доследственная проверка