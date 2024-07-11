Система энергоснабжения Удмуртии пережила прорыв грозового фронта без серьезных аварий

Ижевск. Удмуртия. В период нападка стихии система энергоснабжения Удмуртии вновь показала себя с лучшей стороны. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

Около 18:00 11 июня на Ижевск и часть прилегающих районов обрушился грозовой ливень, сопровождающийся сильными порывами ветра. Стихия не внесла сильных затруднений в работу электросетей республики.

«На фоне непогоды нами зафиксированы кратковременные отключения абонентов от сети электроснабжения, однако, все они были ликвидированы. Предприятие в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков продолжает работать в режиме повышенной готовности и мы просим жителей сообщать о всех нештатных ситуациях с электроснабжением по единому номеру: 8-800-220-02-20», — сообщил «Сусанину» официальный представитель «Удмуртэнерго».

Также энергетики настоятельно просят граждан в случае обнаружения поврежденных линий электропередач не приближаться к месту обрыва и немедленно сообщить о ЧП по указанному выше номеру.