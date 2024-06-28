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Бывшего начальника одного из отделов Республиканского онкодиспансера в Ижевске обвиняют в краже

16:20, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Бывшего начальника одного из отделов Республиканского онкодиспансера в Ижевске обвиняют в краже
16:20, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#кража\n#больницы\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
123
0

Ущерб составил 470 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске бывший начальник отдела Республиканского онкодиспансера имени С. Г. Примушко обвиняется в присвоении и краже имущества. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника отдела для обеспечения эксплуатации медицинского и информационного оборудования, в период с апреля 2022 года по март 2024 года похитил вверенную ему компьютерную технику. Общая сумма ущерба составила 470 тыс. рублей.

На банковские счета и имущество мужчины наложили арест. Уголовное дело направлено в Устиновский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу.

16:20, 28 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
123
0
#кража\n#больницы\n#Ижевск