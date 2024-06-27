ВИЧ-инфицированный житель Воткинска проник в жилье и изнасиловал девушку

Воткинск. Удмуртия. ВИЧ-положительный житель Воткинска, будучи пьяным, незаконно проник в жилье девушки и изнасиловал её. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, применяя насилие, проник в жилище потерпевшей, и, угрожая убийством, занялся с ней сексом. Своими действиями мужчина поставил девушку в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Суд отправил обвиняемого в колонию особого режима на восемь лет.

Приговор не вступил в законную силу.