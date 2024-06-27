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ВИЧ-инфицированный житель Воткинска проник в жилье и изнасиловал девушку

11:40, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
ВИЧ-инфицированный житель Воткинска проник в жилье и изнасиловал девушку
11:40, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
287
0
#ВИЧ\n#Воткинск\n#изнасилование
Фото: unsplash.com (Claudio Schwarz)
287
0

Он угрожал потерпевшей убийством.

Воткинск. Удмуртия. ВИЧ-положительный житель Воткинска, будучи пьяным, незаконно проник в жилье девушки и изнасиловал её. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, применяя насилие, проник в жилище потерпевшей, и, угрожая убийством, занялся с ней сексом. Своими действиями мужчина поставил девушку в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Суд отправил обвиняемого в колонию особого режима на восемь лет.

Приговор не вступил в законную силу.

11:40, 27 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
287
0
#ВИЧ\n#Воткинск\n#изнасилование