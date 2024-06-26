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За интимную переписку «ВКонтакте» с малолетней осудили жителя Ижевска

11:00, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За интимную переписку «ВКонтакте» с малолетней осудили жителя Ижевска
11:00, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#дети\n#соцсети\n#Ижевск\n#психиатрия
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
85
0

В ходе судебного заседания мужчина признал вину в полном объеме.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанина осудили за соблазнение малолетней. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ижевска.

Обвиняемый, ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в июне 2022 года познакомился в интернете с девочкой 12-13 лет.

Мужчина вел с ней переписку в соцсети «ВКонтакте» на интимные темы, чем вызвал у малолетней сексуальный интерес. Тем самым подсудимый оказал отрицательное влияние на её развитие и воспитание, а также нарушил нормы общественной нравственности в сфере половых отношений.

В судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме.

Суд отправил его в колонию на 9,5 лет с запретом заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 13 лет. Суд также направил осужденного на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту исправительной колонии.

Приговор не вступил в законную силу.

11:00, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#дети\n#соцсети\n#Ижевск\n#психиатрия