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Подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов задержали в Ижевске

16:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов задержали в Ижевске
16:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
359
0
#разбой\n#микрозаймы\n#Ижевск
Фото: скриншот из видео
359
0

Мужчина угрожал работнице ножом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В дежурную часть УМВД России по Ижевску обратилась специалист микрокредитной организации с сообщением о хищении денег.

При просмотре камеры видеонаблюдения полицейские установили, что днем в офис зашел мужчина, который, угрожая ножом работнице компании, потребовал денег. Девушка передала ему более 18 тыс. рублей из кассы, после чего злоумышленник скрылся.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний безработный ранее судимый ижевчанин.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

16:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
359
0
#разбой\n#микрозаймы\n#Ижевск