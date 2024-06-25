Подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов задержали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В дежурную часть УМВД России по Ижевску обратилась специалист микрокредитной организации с сообщением о хищении денег.

При просмотре камеры видеонаблюдения полицейские установили, что днем в офис зашел мужчина, который, угрожая ножом работнице компании, потребовал денег. Девушка передала ему более 18 тыс. рублей из кассы, после чего злоумышленник скрылся.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний безработный ранее судимый ижевчанин.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.