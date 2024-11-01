Жителям Удмуртии предложили перенести почту с Gmail на другую платформу

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предлагают перенести почту на Госуслугах с Gmail на другую платформу. Об этом сообщает Минцифры республики.

Пользователям Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), чьи учётные записи привязаны к почтовому сервису Gmail, предлагают заменить электронную почту, зарегистрировав ящик на любой другой платформе. Соответствующие уведомления портал начал рассылать 30 октября.

Как отмечается в рассылке, на электронную почту, которая используется для доступа к Госуслугам, приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Вместе с тем недавно компания Google ограничила использование функции смс-подтверждения для создания новых аккаунтов.

«Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», – говорится в сообщении от портала.

В настоящее время пользователям предлагается заменить почту, указав новый адрес в настройках личного кабинета. Одним из вариантов замены может стать сервис @xmail.ru российской компании VK, который уже интегрирован с ЕПГУ.