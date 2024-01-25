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Пытаясь защитить девочку, умственно отсталый житель Удмуртии случайно убил человека

16:30, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пытаясь защитить девочку, умственно отсталый житель Удмуртии случайно убил человека
16:30, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#убийство\n#инвалидность\n#дети\n#Удмуртия\n#леса
Фото: arzik2
217
0

Жертвой оказался его знакомый.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии умственно отсталый 36-летний рецидивист пытался защитить девочку и стал подсудимым в деле об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского суда.

Установлено, что в июне 2023 года обвиняемый распивал со своими знакомыми спиртные напитки на улице Тверской в Ижевске. В ходе употребления алкоголя к нему подошла его 14-летняя знакомая. Она сообщила, что за ней на протяжении двух дней следит незнакомец, и показала его фото. На изображении подсудимый узнал своего знакомого, и в этот момент у него возник преступный план.

В этот же день он со знакомыми приехал в Завьяловский район к потерпевшему, который согласился проехать с ними. Компания поехала в лесополосу, где, выйдя из машины, злоумышленник стал избивать потерпевшего. Он нанёс жертве 12 ударов в голову, по рукам и ногам. Из-за полученных травм потерпевший скончался.

С учётом смягчающих обстоятельств (признания вины, активного способствования раскрытию преступления, умственной отсталости и др.), но также наличия в действиях подсудимого особо опасного рецидива, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. При этом суд не усмотрел убедительных оснований полагать об аморальности поведения потерпевшего.

16:30, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
217
0
#убийство\n#инвалидность\n#дети\n#Удмуртия\n#леса